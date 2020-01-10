В Парке Горького произошел пожар

В Москве на территории Парка Горького произошло возгорание в бытовке возле одного из аттракционов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе парка.

В пресс-службе Парка Горького отметили, что на его территории находится много арендаторов, в том числе карусель, работающая только в летний период.

«Там [возле карусели] загорелась бытовка, по каким причинам — непонятно. Потушили ее очень быстро», — сообщил представитель парка. В результате возгорания никто не пострадал.

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве подтвердили РБК, что сам аттракцион не горел. Возгорание произошло в подсобном помещении по адресу Крымский Вал, 9. Площадь пожара составила 10 кв. м, его удалось ликвидировать в 16:06, добавили в столичном главке.