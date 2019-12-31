На юге Москвы произошел пожар на складе газовых баллонов

Пожарные потушили возгорание на складе с газовыми баллонами на юге Москвы, сообщает пресс-служба главка МЧС по Москве.

По данным МЧС, информация о возгорании в металлическом ангаре на улице Подольских Курсантов, 28, поступила в 04:43 мск. В 05:27 у здания обрушилась кровля. В 06:08 пожар удалось потушить, говорится в сообщении.

Из-за пожара никто не пострадал.

25 декабря на юго-востоке Москвы на улице Стахановской произошло обрушение в трехэтажном складском здании на площади 400 кв. м. По предварительной информации, из-за обрушения перегородок между первым и вторым этажами пострадал один человек.