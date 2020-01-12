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Политика ,  
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Посол России выступил за сохранение исторической правды о Второй мировой

Россия всегда будет помнить помощь союзников во времена Второй мировой войны и просит бережно хранить историческую правду о событиях тех лет и помнить о всех, кто помог одержать победу, заявил российский посол в США Анатолий Антонов на церемонии, посвященной 75-й годовщине катастрофы гидроплана советско-американского проекта «Зебра» в Элизабет-Сити, штат Северная Каролина. Его слова приводятся на странице дипмиссии в Facebook.

«Наш общий долг — сделать так, чтобы трагические события тех лет больше никогда не повторились. Для этого нужно бережно хранить историческую правду о Второй мировой войне и помнить о всех тех, кто подарил нам жизнь и мирное будущее», — сказал российский посол.

Антонов напомнил, что основной удар в войне принял на себя Советский Союз, заплативший за победу «огромную цену» — 27 млн жизней. Он также отметил важную роль проекта «Зебра», в ходе которого США по программе ленд-лиза поставляли в СССР гидропланы для «боевого братства» участников антигитлеровской коалиции. 75 лет назад в Элизабет-Сити разбился один из таких гидропланов, в результате чего погибли четыре советских и один канадский военный.

В Польше решили запретить России «переписывать историю»
Политика

Ранее на своей ежегодной пресс-конференции 19 декабря Владимир Путин заявил, что, когда советская армия вошла в Польшу, власти этой страны уже находились в районе польско-румынской границы. Таким образом он отреагировал на принятую Европарламентом резолюцию по сохранению исторической памяти, в которой депутаты выказали обеспокоенность попытками российских властей «обелить преступления тоталитарного режима СССР». В польском МИДе в свою очередь обвинили Москву в представлении ложной картины событий. По ее мнению, к нападению на страну привел подписанный Германией и Советским Союзом пакт Молотова — Риббентропа, якобы разделивший Восточную Европу «на германскую и советскую сферы влияния».

Теги: Анатолий Антонов, Вторая мировая война
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