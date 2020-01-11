Переговоры Путина и Меркель продлились более 3,5 часа

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели встречу в Кремле. Она продолжалась более трех с половиной часов, сообщает корреспондент РБК.

Переговоры начались в 14:30 (мск). Изначально лидеры стран общались в формате «один на один», после этого диалог продолжился за рабочим обедом. Беседа длилась на час дольше запланированного.

Ангела Меркель прибыла в Москву в субботу, 11 января. Ранее ее визит ранее анонсировали в Кремле. Вместе с немецким канцлером прибыл министр иностранных дел Германии Хайко Маас. В ходе беседы стороны собирались обсудить ситуацию в Сирии, Ливии, на Ближнем Востоке, а также вопрос урегулирования ситуации на юго-востоке Украины в рамках реализации договоренностей, которые были достигнуты 9 декабря 2019 года в Париже на саммите в «нормандском формате».

29 декабря президент России в ходе телефонного разговора с канцлером Германии обсудил сотрудничество в газовой сфере, также собеседники подтвердили настрой на дальнейшую поддержку проекта «Северный поток-2».