В Кремле началась встреча Путина и Меркель

В Москве началась встреча российского президента Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, сообщает корреспондент РБК.

Путин поприветствовал Меркель и поблагодарил канцлера за принятие приглашения. Меркель, в свою очередь, выразила благодарность за приглашение и заявила о желании обсудить многие темы международной повестки, включая минский процесс.

«Я всегда уверена, что лучше говорить друг с другом, чем друг о друге», - сказала Меркель.





В Кремле о запланированном 11 января визите Меркель в Москву сообщили 6 января. В сообщении говорилось, что стороны обсудят ситуацию в Сирии, Ливии, а также обострение напряженности на Ближнем Востоке, которая возникла после гибели иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде из-за авиаудара США.