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Власти Абхазии опротестуют решение суда об отмене итогов выборов

Власти Абхазии оспорят в суде решение Верховного суда, который отменил решение ЦИК и назначил повторные выборы президента республики, заявил ее вице-президент Аслан Барциц, передает «РИА Новости».

Он отметил, что решение суда еще изучается и обязательно будет опротестовано. В какой инстанции это будет сделано, решат юристы, добавил вице-президент.

В Абхазии отменили итоги президентских выборов после событий в Сухуме
Политика

Вечером в пятницу, 10 января, Верховный суд Абхазии отменил решение Центризбиркома и назначил повторные выборы президента республики. Суд признал итоги второго тура выборов незаконными.

9 января абхазская оппозиция, недовольная результатами президентских выборов, захватила здание администрации в Сухуме, потребовав отставки главы республики Рауля Хаджимбы. Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния считает, что тот не должен считаться избранным главой государства, так как набрал меньше голосов, чем в сумме Квициния и пункт «против всех».

На фоне массовых акций протеста республиканский парламент выступил за отставку Хаджибмы, но он отказался покидать пост, заявив о возможном введении в стране чрезвычайного положения. В МИД России происходящее в Абхазии назвали ее внутренним делом и отметили, что рассчитывают на стабилизацию остановки в республике через мирный диалог.

Теги: Абхазия, выборы президента
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