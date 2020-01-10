Власти Абхазии опротестуют решение суда об отмене итогов выборов

Власти Абхазии оспорят в суде решение Верховного суда, который отменил решение ЦИК и назначил повторные выборы президента республики, заявил ее вице-президент Аслан Барциц, передает «РИА Новости».

Он отметил, что решение суда еще изучается и обязательно будет опротестовано. В какой инстанции это будет сделано, решат юристы, добавил вице-президент.

Вечером в пятницу, 10 января, Верховный суд Абхазии отменил решение Центризбиркома и назначил повторные выборы президента республики. Суд признал итоги второго тура выборов незаконными.

9 января абхазская оппозиция, недовольная результатами президентских выборов, захватила здание администрации в Сухуме, потребовав отставки главы республики Рауля Хаджимбы. Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния считает, что тот не должен считаться избранным главой государства, так как набрал меньше голосов, чем в сумме Квициния и пункт «против всех».