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Появилось видео сближения кораблей России и США в Аравийском море

Военные американского флота опубликовали видео сближения российского корабля с эсминцем USS Farragut (DDG-99) в северной части Аравийского моря.

«Эсминец дал пять коротких гудков — международный морской сигнал о риске столкновения — и потребовал от российского судна изменить курс в соответствии с международными правилами мореплавания», — говорится в сообщении 5-го флота ВМС США в Twitter.

Ранее американские военные назвали агрессивными действия российского корабля в Индийском океане. По их данным, 9 января судно приблизилось к эсминцу USS Farragut на опасное расстояние и отказывалось изменить курс, но затем все-таки отдалилось. В российском Минобороны версию об агрессивном сближении с американским кораблем опровергли, заявив, что именно его экипаж грубо нарушил международные правила своим маневром, решив пересечь курс российского судна.

Сближение военных судов России и США неподалеку от иранского побережья произошло на фоне усиления конфликта на Ближнем Востоке. В нему привели убийство главы элитного иранского подразделения Касема Сулеймани в результате операции США в Багдаде и ответные действия Тегерана, атаковавшего американские базы в Ираке.

Теги: российский корабль, американский эсминец, Иран
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