Минобороны сообщило свою версию сближения кораблей в Аравийском море

Российские военные опровергли версию США об агрессивном сближении российского корабля с американским судном. По версии Минобороны, именно экипаж эсминца грубо нарушил международные правила, совершив соответствующий маневр

Фото: Aaron Chase / U.S. Navy / Reuters

Заявление американских военных об «агрессивном сближении» российского корабля с эсминцем USS Farragut (DDG-99) в северной части Аравийского моря не соответствует действительности. Об этом РБК заявили в пресс-службе Минобороны России.

«Растиражированное заявление представителей 5-го флота ВМС США о якобы имевшем место опасном сближении российского корабля с эсминцем Farragut в Аравийском море не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

По версии российских военных, именно эсминец США пересек курс российского корабля. В Минобороны отметили, что, согласно конвенции о международных правилах предупреждения столкновений судов в море от 1972 года, если суда идут пересекающимися курсами, то уступить дорогу должен тот корабль, который имеет помеху справа.

В данной ситуации, как сообщили в ведомстве, именно американское судно находилось слева по курсу от двигавшегося впереди российского военного корабля. Таким образом, эсминец США допустил грубое нарушение международных правил мореплавания, совершив маневр на пересечение его курса, указали в Минобороны.