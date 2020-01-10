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Минобороны сообщило свою версию сближения кораблей в Аравийском море

Российские военные опровергли версию США об агрессивном сближении российского корабля с американским судном. По версии Минобороны, именно экипаж эсминца грубо нарушил международные правила, совершив соответствующий маневр
Фото: Aaron Chase / U.S. Navy / Reuters

Заявление американских военных об «агрессивном сближении» российского корабля с эсминцем USS Farragut (DDG-99) в северной части Аравийского моря не соответствует действительности. Об этом РБК заявили в пресс-службе Минобороны России.

«Растиражированное заявление представителей 5-го флота ВМС США о якобы имевшем место опасном сближении российского корабля с эсминцем Farragut в Аравийском море не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

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По версии российских военных, именно эсминец США пересек курс российского корабля. В Минобороны отметили, что, согласно конвенции о международных правилах предупреждения столкновений судов в море от 1972 года, если суда идут пересекающимися курсами, то уступить дорогу должен тот корабль, который имеет помеху справа.

В данной ситуации, как сообщили в ведомстве, именно американское судно находилось слева по курсу от двигавшегося впереди российского военного корабля. Таким образом, эсминец США допустил грубое нарушение международных правил мореплавания, совершив маневр на пересечение его курса, указали в Минобороны.

В военном ведомстве назвали действия американских моряков непрофессиональными, а нарушения с их стороны — сделанными сознательно. При этом маневр российского корабля Минобороны, напротив, сочло профессиональным, позволившим избежать столкновения с «кораблем-нарушителем». «Данный факт наглядно зафиксирован видеокадрами с борта американского эсминца 5-го флота ВМС США, опубликованными в Twitter», — заключили в оборонном ведомстве.

Об агрессивных действиях со стороны российского корабля вечером 10 января сообщила пресс-служба 5-го флота ВМС США. Как уточнили военные США, инцидент произошел 9 января в северной части Аравийского моря. По версии американской стороны, эсминец сделал пять коротких гудков, сигнализируя об опасности столкновения, однако российский корабль на них сперва не среагировал. Спустя некоторое время, как указали американские военные, корабль из России отдалился.

Автор: Михаил Юшков
Теги: сближение, корабли, Индийский океан, Минобороны
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