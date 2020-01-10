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Путин и президент Египта обсудили ядерную энергетику и Ливию

Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили в телефонном разговоре вопрос партнерства в сфере ядерной энергетики, сообщается на сайте Кремля.

«Затронуты актуальные вопросы двусторонних отношений, прежде всего сотрудничество в сфере ядерной энергетики», — говорится в сообщении. Также сказано, что главы государств выразили намерение и дальше продолжать многоплановое российско-египетское взаимодействие.

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Также главы государств поговорили о ситуации в Ливии с учетом принятого в Стамбуле 8 января совместного заявления лидеров России и Турции. Тогда Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в том числе выступили за прекращение огня в Ливии с 12 января.

Путин и ас-Сиси также обсудили обстановку в Сирии и странах Персидского залива.

В прошлый раз лидеры России и Египта говорили по телефону 27 декабря прошлого года. Тогда они обсуждали полноформатное восстановление авиационного сообщения между странами.

Теги: Египет, Ливия, ядерная энергетика
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