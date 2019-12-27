Путин обсудил с президентом Египта возобновление авиасообщения

Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси провели телефонные переговоры, одной из тем которых было полноформатное восстановление авиационного сообщения между странами. Об этом сообщает Кремль.

«Затронуты некоторые актуальные темы двустороннего сотрудничества, в том числе строительство первой в Египте АЭС «Эль-Дабаа» и вопросы восстановления полноформатного авиасообщения», — говорится в сообщении.

Беседа состоялась по инициативе египетской стороны. Также президенты обсудили урегулирование кризиса в Ливии, отметили важность усилий Германии и ООН в процессе стабилизации обстановки в этой стране. Пресс-служба Кремля отметила, что главы государств обменялись поздравлениями по случаю наступающего Нового года.

В ноябре глава российского Минтранса Евгений Дитрих заявил, что до конца 2019 года чартерное сообщение с египетскими курортами восстановлено не будет. Тогда он говорил, что понимания, когда будет восстановлено сообщение, у него нет. У Минтранса остаются вопросы к обеспечению безопасности в аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха, пояснил он.

Воздушное сообщение между странами было остановлено после теракта на борту самолета «Когалымавиа» в ноябре 2015 года, который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На борту самолета взорвалась бомба, которую помог заложить сотрудник сервисной службы египетского аэропорта. В результате инцидента погибли 217 пассажиров и 7 членов экипажа.