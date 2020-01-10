Замглавы Совбеза России встретится с президентом Абхазии

Заместитель секретаря Совбеза России Рашид Нургалиев прибыл в Сухум, где обсудит с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой беспорядки в городе, сообщил секретарь Совбеза республики Мухамед Килба, передает «РИА Новости».

По его словам, встреча может состояться в субботу, 11 января. «Вряд ли у нас по времени уже получится, скорее всего, это мы перенесем на завтра», — сказал он.

Поездка Нургалиева в Сухум была запланирована ранее, но из-за происходящих в Абхазии событий на встрече помимо других также обсудят вопрос беспорядков в столице, так как он «касается стабильности и безопасности обоих государств», сообщил Килба ТАСС.

В ходе своего визита Нургалиев также встретится с представителями Совбеза республики.