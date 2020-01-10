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Замглавы Совбеза России встретится с президентом Абхазии

Заместитель секретаря Совбеза России Рашид Нургалиев прибыл в Сухум, где обсудит с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой беспорядки в городе, сообщил секретарь Совбеза республики Мухамед Килба, передает «РИА Новости».

По его словам, встреча может состояться в субботу, 11 января. «Вряд ли у нас по времени уже получится, скорее всего, это мы перенесем на завтра», — сказал он.

Поездка Нургалиева в Сухум была запланирована ранее, но из-за происходящих в Абхазии событий на встрече помимо других также обсудят вопрос беспорядков в столице, так как он «касается стабильности и безопасности обоих государств», сообщил Килба ТАСС.

В ходе своего визита Нургалиев также встретится с представителями Совбеза республики.

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9 января демонстранты захватили здание администрации в Сухуме, требуя признать недействительными результаты президентских выборов 2019 года, на которых победил Хаджимба. Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния настаивает на том, что Хаджимба не должен считаться избранным главой государства, поскольку получил меньше голосов, чем в сумме Квициния и пункт «против всех».

На фоне массовых протестов парламент Абхазии проголосовал за отставку президента, однако тот покидать пост отказался и сообщил, что при необходимости в стране может быть введено чрезвычайное положение. Российский МИД назвал происходящие в Абхазии события внутренним делом страны и добавил, что внимательно следит за развитием ситуации.

Теги: Рашид Нургалиев, Абхазия, Рауль Хаджимба
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