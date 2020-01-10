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Крушение украинского самолета в Иране ,  
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ICAO попросила не спекулировать о причинах крушения Boeing в Иране

Международная организация гражданской авиации (ICAO) получила официальное уведомление и предварительный доклад из Ирана по поводу крушения рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» под Тегераном. Об этом говорится в сообщении ICAO.

«ICAO продолжает призывать к уменьшению спекуляций относительно возможных причин аварии до тех пор, пока расследование не будет завершено, а его официальные результаты не будут подтверждены», — говорится в заявлении организации.

Заявления звучат на фоне сообщений о том, что украинский лайнер непреднамеренно могла сбить иранская ракета. Об этом, в частности, заявил в минувший четверг на пресс-конференции премьер Канады Джастин Трюдо. Он сослался на имеющиеся у Оттавы данные, которые были получены как от союзников, так и канадской разведкой. В пользу этой же версии высказался также и премьер Великобритании Борис Джонсон.

Канада подтвердила наличие данных о попадании ракеты в Boeing в Иране
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Издание The New York Times вечером в четверг обнародовало видеозапись, где как предполагается, иранская ракета попадает в украинский самолет. Группа международных журналистов-расследователей Bellingcat, взявшаяся проанализировать видеозапись, сообщила, что по предварительным оценкам, события происходят в небе недалеко от аэропорта Тегерана.

NYT показала видео предполагаемого удара по Boeing в Иране
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Власти Ирана отрицают версию с ракетой и называют подобные сообщения «психологической войной» против Тегерана.
 

Теги: ICAO, Иран, Boeing
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