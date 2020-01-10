ICAO попросила не спекулировать о причинах крушения Boeing в Иране

Международная организация гражданской авиации (ICAO) получила официальное уведомление и предварительный доклад из Ирана по поводу крушения рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» под Тегераном. Об этом говорится в сообщении ICAO.

«ICAO продолжает призывать к уменьшению спекуляций относительно возможных причин аварии до тех пор, пока расследование не будет завершено, а его официальные результаты не будут подтверждены», — говорится в заявлении организации.

Заявления звучат на фоне сообщений о том, что украинский лайнер непреднамеренно могла сбить иранская ракета. Об этом, в частности, заявил в минувший четверг на пресс-конференции премьер Канады Джастин Трюдо. Он сослался на имеющиеся у Оттавы данные, которые были получены как от союзников, так и канадской разведкой. В пользу этой же версии высказался также и премьер Великобритании Борис Джонсон.

Издание The New York Times вечером в четверг обнародовало видеозапись, где как предполагается, иранская ракета попадает в украинский самолет. Группа международных журналистов-расследователей Bellingcat, взявшаяся проанализировать видеозапись, сообщила, что по предварительным оценкам, события происходят в небе недалеко от аэропорта Тегерана.