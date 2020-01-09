Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 января
USD ЦБ: 61,23 (-0,67) Quote, 09 янв, 12:33
Курс евро на 10 января
EUR ЦБ: 68,06 (-1,32) Quote, 09 янв, 12:33
WADA обратилась в спортивный арбитраж для начала спора с РУСАДА Спорт, 00:50 Власти Абхазии заявили об угрозе осложнения обстановки в республике Политика, 00:12 Как уменьшить влияние табачного дыма на организм Партнёрский материал, 00:08 Fitch оценило долю заемщиков, отдающих банкам более 80% доходов Финансы, 00:00 NYT показала видео предполагаемого удара по Boeing в Иране Политика, 09 янв, 23:56 Во время пожара на НПЗ в Ухте из резервуаров вылилось горючее Общество, 09 янв, 23:27 Минобороны заявило о введении режима перемирия в сирийском Идлибе Политика, 09 янв, 23:21 Канада подтвердила наличие данных о попадании ракеты в Boeing в Иране Политика, 09 янв, 23:05 Forbes нашел в России двух новых долларовых миллиардеров Бизнес, 09 янв, 23:03 Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Воронежской области Общество, 09 янв, 22:59 Палата общин одобрила соглашение о Brexit в финальном чтении Политика, 09 янв, 22:32 Росавиация рекомендовала усилить безопасность полетов на Ближнем Востоке Общество, 09 янв, 22:20 Захарова назвала победой идеологии резолюцию Польши о Второй мировой Политика, 09 янв, 22:16 Капитан сборной Англии по футболу выбыл на три месяца из-за травмы Спорт, 09 янв, 22:04
Крушение украинского самолета в Иране ,  
0 
NYT показала видео предполагаемого удара по Boeing в Иране
На кадрах видна вспышка в небе и слышен взрыв. Расследователи Bellingcat считают, что по первоначальным оценкам, события происходят недалеко от аэропорта Тегерана
Фото: Ebrahim Noroozi / AP

Газета The New York Times опубликовала на своем сайте видеозапись, где, как предполагает издание, иранская ракета попадает в самолет недалеко от аэропорта Тегерана, где украинский авиалайнер перестал передавать свой сигнал перед тем, как разбился.

Как пишет издание со ссылкой на видеозапись, небольшой взрыв прогремел, когда ракета попала в самолет, при этом самолет не взорвался. Лайнер продолжил полет в течение нескольких минут и повернул обратно к аэропорту, пишет газета. Перед тем как разбиться, самолет летел в сторону аэропорта, добавляет издание со ссылкой на другие более ранние видеозаписи.

Впервые видеозапись, на которую ссылается NYT, появилась в Twitter Conflict Intelligence Team (CIT), которая занималась расследованием катастрофы MH17 в небе над Донбассом. В сообщении говорилось, что запись была опубликована одним из активистов иранского происхождения.

Международная группа журналистов-расследователей Bellingcat на своей странице в Twitter вскоре сообщила, что анализирует появившееся видео. По первоначальной оценке, на кадрах показан жилой квартал в западной части города Паранд, недалеко от аэропорта Тегерана.

СМИ сообщили о случайном попадании ракеты в украинский лайнер в Иране
Политика

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что по имеющимся у канадских властей данным, Иран случайно сбил лайнер, летевший над Тегераном, ракетой класса земля-воздух. Как пояснил премьер, данные основаны на источниках от союзников, а также собственную разведку Канады. Ранее такую версию высказывали сразу несколько американских СМИ со ссылкой на источники в американской и иракской разведке. В Иране версию о попадании ракеты в самолет отвергают. Там заявляли о технических проблемах с лайнером.

В Иране опровергли возможность попадания в украинский самолет ракеты
Политика

Лайнер «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение в ночь на 8 января. Самолет упал вскоре после взлета из аэропорта Тегерана. На борту были 176 человек, выживших нет.

Автор: Мария Бондаренко
Материалы по теме
Канада подтвердила наличие данных о попадании ракеты в Boeing в Иране
Политика
В Иране опровергли возможность попадания в украинский самолет ракеты
Политика
СМИ сообщили о случайном попадании ракеты в украинский лайнер в Иране
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter