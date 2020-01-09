NYT показала видео предполагаемого удара по Boeing в Иране

На кадрах видна вспышка в небе и слышен взрыв. Расследователи Bellingcat считают, что по первоначальным оценкам, события происходят недалеко от аэропорта Тегерана

Фото: Ebrahim Noroozi / AP

Газета The New York Times опубликовала на своем сайте видеозапись, где, как предполагает издание, иранская ракета попадает в самолет недалеко от аэропорта Тегерана, где украинский авиалайнер перестал передавать свой сигнал перед тем, как разбился.

Как пишет издание со ссылкой на видеозапись, небольшой взрыв прогремел, когда ракета попала в самолет, при этом самолет не взорвался. Лайнер продолжил полет в течение нескольких минут и повернул обратно к аэропорту, пишет газета. Перед тем как разбиться, самолет летел в сторону аэропорта, добавляет издание со ссылкой на другие более ранние видеозаписи.

Впервые видеозапись, на которую ссылается NYT, появилась в Twitter Conflict Intelligence Team (CIT), которая занималась расследованием катастрофы MH17 в небе над Донбассом. В сообщении говорилось, что запись была опубликована одним из активистов иранского происхождения.

Международная группа журналистов-расследователей Bellingcat на своей странице в Twitter вскоре сообщила, что анализирует появившееся видео. По первоначальной оценке, на кадрах показан жилой квартал в западной части города Паранд, недалеко от аэропорта Тегерана.