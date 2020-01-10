Сейсмологи зафиксировали десятки землетрясений на севере Камчатки

Сейсмологи зафиксировали на севере Камчатки десятки землетрясений после сильного сейсмического события. Об этом сообщил «РИА Новости» представитель Камчатского филиала ФГБУН Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».

По его словам, рой стихийных бедствий на севере региона фиксируется с вечера четверга. В частности, он наблюдаются на территории Олюторского района. Магнитуда наиболее сильных из них составила от 4,1 до 5,9.

В краевом главке МЧС подтвердили, что на территории Камчатского края землетрясение не ощущалось. Данных о жертв и разрушениях не поступало.

Днем 9 января на Чукотке зафиксировали два землетрясения. Очаг залегал на глубине 10 км в 424 км от Анадыря. У берегов Камчатки землетрясение произошло 1 и 2 января. Данных о погибших и пострадавших не поступало. Разрушений нет.

