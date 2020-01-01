У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 баллов произошло днем 1 января у берегов Камчатки. Данных о погибших и пострадавших не поступало, разрушений также нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Сейсмособытие произошло на глубине 40 км. Эпицентр землетрясения находился в 130 км восточнее Петропавловска-Камчатского. Магнитуда сейсмособытия в Петропавловске-Камчатском и Вилючинском городских округах магнитуда составила 2–3 балла. Угрозы цунами нет.

Оперативные группы спасателей совместно с пожарными и представителями местной администрации осматривают социально значимые объекты и другие здания в населенных пунктах, где чувствовались подземные толчки.

25 декабря землетрясение магнитудой 5 баллов произошло у гряды островов Хамобаи. Очаг подземных толчков залегал на глубине 101,1 км.