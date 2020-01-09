На Чукотке произошло два землетрясения магнитудой 4 и 6,3

На Чукотке произошло два землетрясения магнитудой 4 и 6,3

Днем 9 января на Чукотском полуострове зафиксировано два землетрясения. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По данным службы, первые толчки магнитудой 4 зарегистрированы в 08:17 по Всемирному координированному времени (11:17 мск). Очаг залегал на глубине 10 км в 424 км от Анадыря.

Второе землетрясение сейсмологи зафиксировали спустя 21 минуту на той же глубине в 416 км к юго-западу от Анадыря. На этот раз магнитуда толчков составила 6,3.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

1-го и 2 января у берегов Камчатки произошли землетрясения магнитудой 5,6 и 4,4. Очаги находились на глубине 40–65 км в Тихом океане. Угрозы цунами не было.