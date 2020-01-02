У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,4

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло днем 2 января у берегов Камчатки. Угроза цунами не объявлялась. Погибших, пострадавших, разрушений нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

По данным сейсмостанции «Петропавловск», стихийное бедствие произошло в акватории Тихого океана на глубине 65 км. В отдельных районах Петропавловска-Камчатского ощущались подземные толчки силой до 2‒3 баллов.

Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 67 км северо-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа, до береговой линии — 19 км.

Оперативные группы осмотрели социально значимые объекты и здания. Организовано взаимодействие с руководителями потенциально опасных объектов, а также с дежурно-диспетчерскими службами. Социального напряжения среди населения нет. Звонки в единую дежурно-диспетчерскую службу от краевого центра и других районов Камчатского края от граждан не поступали.

Накануне, 1 января, на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5 на глубине 40 км. Эпицентр залегал в 130 км восточнее Петропавловска-Камчатского.