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Минобороны показало видео стрельб у берегов Крыма с участием Путина
Владимир Путин и Сергей Шойгу с борта крейсера «Маршал Устинов» проследили за пусками гиперзвукового комплекса «Кинжал»
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Министерство обороны опубликовало видео совместных военных учений Черноморского и Северного флотов у берегов Крымского полуострова с участием президента России Владимира Путина.

На записи видно, как глава государства вместе с министром обороны Сергеем Шойгу с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов» наблюдает за тем, как корабли совершают пуски ракет. На видео также появляются истребители, которые летают вокруг зоны учений.

На записи Владимир Путин появляется пару раз: в самом начале, когда он заходит на борт крейсера, и в конце записи — там видна его реакция на происходящее.

В ходе учений экипажи фрегата «Адмирал Григорович», малого корабля «Орехово-Зуево» и подводной лодки «Колпино» также показали пуски из надводного и подводного положений ракетами «Калибр». Кроме того, истребители-перехватчики Миг-31К по очереди совершают боевую стрельбу по цели ракетой гиперзвукового комплекса «Кинжал».

Всего в учениях у берегов Крыма приняли участие свыше 30 кораблей, 1 подводная лодка и более 40 летательных аппаратов.

От Черноморского флота на учения вышли фрегаты «Адмирал Григорович», «Адмирал Макаров», малые ракетные корабли и катера «Орехово-Зуево», «Набережные Челны» и «Ивановец». От Северного флота участвовал противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков».

Ранее Министерство обороны заявило, что летом 2020 года Россия проведет боевые пуски ракет С-400 с полигона в Астраханской области. В этом году военные планируют более 30 крупных мероприятий по боевой подготовке.

Автор: Александра Юшкявичюте
Теги: Шойгу, Путин, военные учения
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