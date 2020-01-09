Минобороны показало видео стрельб у берегов Крыма с участием Путина

Владимир Путин и Сергей Шойгу с борта крейсера «Маршал Устинов» проследили за пусками гиперзвукового комплекса «Кинжал»

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Министерство обороны опубликовало видео совместных военных учений Черноморского и Северного флотов у берегов Крымского полуострова с участием президента России Владимира Путина.

На записи видно, как глава государства вместе с министром обороны Сергеем Шойгу с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов» наблюдает за тем, как корабли совершают пуски ракет. На видео также появляются истребители, которые летают вокруг зоны учений.

На записи Владимир Путин появляется пару раз: в самом начале, когда он заходит на борт крейсера, и в конце записи — там видна его реакция на происходящее.

В ходе учений экипажи фрегата «Адмирал Григорович», малого корабля «Орехово-Зуево» и подводной лодки «Колпино» также показали пуски из надводного и подводного положений ракетами «Калибр». Кроме того, истребители-перехватчики Миг-31К по очереди совершают боевую стрельбу по цели ракетой гиперзвукового комплекса «Кинжал».