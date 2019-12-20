Британские депутаты во втором чтении одобрили соглашение о Brexit

Британские депутаты во втором чтении одобрили соглашение о Brexit

В случае окончательного принятия документа Brexit может состояться в январе

Фото: House of Commons via AP

Палата общин парламента Великобритании во втором чтении одобрила законопроект о выходе страны из Евросоюза, предложенный премьер-министром Борисом Джонсоном. Как сообщает агентство Reuters, за документ проголосовали 358 человек, против — 234.

Дата рассмотрения документа в окончательном чтении будет определена позже.

Если депутаты окончательно одобрят соглашение, Великобритания сможет покинуть Евросоюз до 31 января.

Как отмечает Guardian, по сравнению с предыдущей версией документа в законопроекте появилось несколько новых положений. Установлена дата окончания переходного периода, в ходе которого Великобритания будет пересматривать прежние договоренности ЕС — до 31 декабря следующего года. Против конкретной даты выступили лейбористы. По их мнению, достигнуть к этому времени торгового соглашения с Брюсселем не удастся, указывает Би-би-си.