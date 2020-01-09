Трамп сообщил о «своих подозрениях» по поводу крушения лайнера в Иране

Трамп сообщил о «своих подозрениях» по поводу крушения лайнера в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, техническая неисправность не является причиной крушения украинского самолета, который разбился в Тегеране утром 8 января. Его слова передает CBS News.

Президент отметил, что у него есть «свои подозрения» по поводу обстоятельств крушения. «Это трагедия. Кто-то мог ошибиться с другой стороны», — сказал Трамп. По его словам, самолет взлетал «в довольно трудной обстановке».

Украинский самолет «Международных авиалиний Украины» разбился в аэропорту Тегерана утром 8 января сразу после взлета. Все находившиеся на борту 176 человек погибли. По версии властей Ирана, катастрофа случилась из-за возгорания в двигателе. В Киеве назвали четыре версии крушения, в числе которых также были теракт и попадание в самолет ракеты.