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Крушение украинского самолета в Иране ,  
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Трамп сообщил о «своих подозрениях» по поводу крушения лайнера в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, техническая неисправность не является причиной крушения украинского самолета, который разбился в Тегеране утром 8 января. Его слова передает CBS News.

Президент отметил, что у него есть «свои подозрения» по поводу обстоятельств крушения. «Это трагедия. Кто-то мог ошибиться с другой стороны», — сказал Трамп. По его словам, самолет взлетал «в довольно трудной обстановке».

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Украинский самолет «Международных авиалиний Украины» разбился в аэропорту Тегерана утром 8 января сразу после взлета. Все находившиеся на борту 176 человек погибли. По версии властей Ирана, катастрофа случилась из-за возгорания в двигателе. В Киеве назвали четыре версии крушения, в числе которых также были теракт и попадание в самолет ракеты.

Последствия крушения украинского Boeing в Иране. Фоторепортаж
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9 января Newsweek и CBS со ссылкой на источники в Белом доме сообщили о том, что американская разведка считает, что украинский самолет по ошибке сбили иранские военные.

Теги: авиакрушение, Иран, Дональд Трамп
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