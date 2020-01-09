Новый посол Великобритании прибыла в Россию

Новый британский посол Дебора Броннерт прибыла в Москву, сообщается в Twitter дипмиссии Великобритании.

Вскоре она вручит верительные грамоты Министерству иностранных дел, а потом президенту России.

Ранее Броннерт была директором по экономическим и глобальным вопросам в британском МИДе и попечителем Британского Совета. Она также работала в Москве в 2002–2005 годах, занимала пост советника по экономическим и торговым вопросам. В 2011–2014 годах была послом Британии в Зимбабве.

Пост британского посла в России с января 2016 года занимал Лорри Бристоу.