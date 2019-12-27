Британский посол описал Россию тремя словами

Сэр Лори Бристоу, который покинет пост посла Великобритании в Москве в январе 2020 года, признался, что больше будет скучать по людям, которых встретил в России

Лори Бристоу (Фото: Павел Головкин / AP)

Посол Великобритании в России Лори Бристоу, который покинет свой пост в январе 2020 года, заявил, что ему будет грустно уезжать.

«Если бы завтра мне предложили провести еще четыре года в России, я бы без колебаний сказал «да», — заявил Бристоу в интервью, опубликованном на странице британского посольства.

Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».

По словам Бристоу, больше всего после отъезда из России он будет скучать по тем людям, с которыми здесь познакомился. Посол уверен, что британцы и россияне во многом похожи, в частности у них есть чувство юмора и они умеют не обращать внимания на тех, кто указывает им что делать. «Еще я бы добавил смелость. Я считаю, что и россияне, и британцы — невероятно смелые люди», — сказал Бристоу.

Человеку, только начинающему работу в России, Бристоу посоветовал бы постараться понять, что объединяет эту огромную страну, например, совершив долгое путешествие на поезде.