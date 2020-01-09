Дипломаты заявили об отсутствии данных о пострадавших россиянах в Абхазии

Информации о тяжких повреждениях у россиян в ходе протеста у здания администрации президента в Абхазии нет, сообщил РБК пресс-атташе посольства России в Абхазии Денис Лавриков.

По его словам, у очень многих жителей Абхазии есть российское гражданство, но данные об инцидентах с их участием в посольство не поступали. «Мы следим за ситуацией. Никаких выпадов в сторону российского посольства нет — это полностью внутриполитическая ситуация», — сообщил Лавриков.

Акция протеста у администрации президента в столице Абхазии Сухуме началась 9 января. Протестующие выступают за признание незаконными результатов президентских выборов, которые прошли в два тура — в августе и сентябре 2019 года. 9 января кассационная коллегия по административным делам Верховного суда Абхазии должна продолжить рассмотрение иска оппозиционера Алхаса Квицинии (партия «Амцахара»), который просит признать недействительными прошедшие выборы.

При этом ТАСС со ссылкой на одного из организаторов акции сообщает, что протест начали из-за дела о перестрелке, жертвой которой стали три человека. Один из арестованных по делу якобы является сотрудником администрации.