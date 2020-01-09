ФСИН сообщила о подготовке упрощающего трудоустройство осужденных проекта

Российская Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) готовит проект, который должен упростить трудоустройство для бывших заключенных. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства.

В соответствии с разрабатываемым механизмом осужденные смогут устраиваться на работу еще до освобождения из мест лишения свободы. Во ФСИН рассказали, что сотрудники соцзащиты каждой колонии смогут размещать резюме заключенных на портале «Работа в России», а также отправлять заявки на рассмотрение работодателям от их имени. По задумке авторов проекта, таким образом заключенные смогут взаимодействовать со своим работодателем.

Пока что ФСИН провела тестовые мероприятия, а также разработала шаблон информационной карты на сайте. В этом году планируется запустить сервис на портале «Работа в России» во всех учреждениях ФСИН.

В августе замглавы ФСИН Валерий Максименко предложил передать тюремную медицину в сферу ответственности Министерства здравоохранения. Первый заместитель директора службы исполнения наказаний Анатолий Рудый инициативу не оценил, заявив, что не нужно менять то, что хорошо работает.