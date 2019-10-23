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ФСИН объяснила выгоды работы с заключенными для бизнеса

ФСИН считает, что коммерческим структурам выгодно работать с заключенными. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя директора ФСИН России Рустама Степаненко.

«У нас рабочие не пьют, в загулы не уходят и все время на месте, и в любой момент их можно пригласить поработать еще», — объяснил Степаненко.

Замглавы ФСИН рассказал, что к труду сегодня привлечены 170 тысяч заключенных. В ведомстве работают над тем, чтобы все заключенные работали, однако государственных и муниципальных заказов не достаточно, чтобы всех обеспечить работой.

За прошедший год структуры ФСИН провели четыре тысячи выставок и ярмарок в регионах, заработав порядка миллиарда рублей. На выставке «Интерполитех» 21 региональное управление ФСИН представило около трех тысяч различных образцов продукции.

Накануне ФСИН сообщила, что число заключенных в колониях России снизилось до 434 тысяч человек. Это минимальное значение в истории современной России, отмечали в ведомстве. За этот год число заключенных стало меньше на 29 тысяч человек.
 

Теги: ФСИН, заключенные, работа
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