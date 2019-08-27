Во ФСИН предложили передать тюремную медицину в ведение Минздрава

Заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко предложил инициировать передачу тюремной медицины в ведение Минздрава. Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Хочу заявить официально. Я обращусь к директору службы с тем, чтобы инициировать проработку вопроса о передаче тюремной медицины в ведение Министерства здравоохранение РФ», — заявил он. Максименко добавил, что со следующей недели ФСИН начнет консультации с Минздравом и Минюстом.

По словам замглавы службы, в 2019 году ФСИН зафиксировала снижение смертности по различным заболеваниям на 25–30%. Он также отметил, что в местах лишения свободы показатели смертности в 2,5 раза ниже, чем в целом по стране.

Ранее Министерство юстиции предложило наделить организации ФСИН полномочиями по подготовке кадров для пенитенциарных служб зарубежных стран.