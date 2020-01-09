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Гибель Сулеймани ,  
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Постпред Ирана в ООН ответил на предложение США о переговорах

Предложение Вашингтона о переговорах ради безопасности в регионе не имеет смысла до того момента, пока США не снимут санкции с Ирана. Такое заявление сделал постпред исламской республики в ООН Маджид Тахт-Раванчи, сообщает агентство IRNA.

Дипломат назвал предложение США о сотрудничестве «невероятным», добавив, что до тех пор, пока США сохраняют враждебность, переговоры бессмысленны.

Так Тахт-Раванчи прокомментировал в интервью агентству IRNA предложение постпреда США при ООН Келли Крафт, которая заявила ранее, что Вашингтон готов к переговорам с Тегераном после убийства генерала Касема Сулеймани ради «мира и безопасности» в регионе.

Тахт-Раванчи напомнил, что президент США Дональд Трамп после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) («ядерная сделка». — РБК) ввел многочисленные санкции против Ирана, которые, по его словам, можно трактовать как «экономический терроризм», а убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани противоречит международным нормам.

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Сулеймани был убит в ночь на 3 января в Багдаде в результате ракетной атаки США, начатой по приказу президента США Дональда Трампа. В Пентагоне заявили, что Сулеймани разрабатывал планы нападений на американских дипломатов и военнослужащих.

После инцидента в Иране убийство генерала назвали «актом международного терроризма» и пообещали отомстить. В ночь на 8 января Иран атаковал американскую авиабазу Айн аль-Асад, расположенную на западе Ирака.

В Ираке, на территории которого была проведена атака, приняли резолюцию, которая предусматривает отмену соглашения с международной коалицией во главе с США, а также вывод всех иностранных войск с территории страны.

Теги: Иран, переговоры, ООН
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