Постпред Ирана в ООН ответил на предложение США о переговорах

Постпред Ирана в ООН ответил на предложение США о переговорах

Предложение Вашингтона о переговорах ради безопасности в регионе не имеет смысла до того момента, пока США не снимут санкции с Ирана. Такое заявление сделал постпред исламской республики в ООН Маджид Тахт-Раванчи, сообщает агентство IRNA.

Дипломат назвал предложение США о сотрудничестве «невероятным», добавив, что до тех пор, пока США сохраняют враждебность, переговоры бессмысленны.

Так Тахт-Раванчи прокомментировал в интервью агентству IRNA предложение постпреда США при ООН Келли Крафт, которая заявила ранее, что Вашингтон готов к переговорам с Тегераном после убийства генерала Касема Сулеймани ради «мира и безопасности» в регионе.

Тахт-Раванчи напомнил, что президент США Дональд Трамп после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) («ядерная сделка». — РБК) ввел многочисленные санкции против Ирана, которые, по его словам, можно трактовать как «экономический терроризм», а убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани противоречит международным нормам.