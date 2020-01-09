Постпред США в ООН заявила о готовности Вашингтона к переговорам с Ираном

Постпред США в ООН заявила о готовности Вашингтона к переговорам с Ираном

Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности организации письмо, в котором сообщила о готовности Вашингтона к переговорам с Тегераном после убийства генерала Касема Сулеймани. Об этом со ссылкой на документ сообщает Reuters.

По словам дипломата, Соединенные Штаты «готовы участвовать без предварительных условий в серьезных переговорах с Ираном» для «поддержания мира и безопасности».

Крафт также заявила, что убийство генерала было реализацией права США на самооборону, прописанного в статье 51 Устава ООН. Эта статья предусматривает «неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону» в том случае, если на страну — члена ООН совершено нападение.

Вашингтон также готов принимать дополнительные действия для защиты своих граждан и интересов на Ближнем Востоке «при необходимости», добавила она.

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