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Гибель Сулеймани ,  
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Нефть на биржах после речи Трампа по Ирану показала небольшой рост
BRENT BR-2.20 $68,38

Стоимость нефти эталонных марок на биржах показала небольшой рост после падения 8 января. Это следует из данных портала Investing.com.

По состоянию на 09:00 фьючерс североморской нефти Brent стоил $65,79 за баррель после резкого падения вечером 8 января — до $60,03. Максимальный рост был зафиксирован в 23:45 8 января — цена составила $66,26.

Цена техасской WTI на 09:00 составляла $59,95, показав рост на $0,72 за баррель по сравнению с просадкой 8 января.

Цена нефти Brent впервые за полгода превысила $70
Экономика

6 января Brent впервые за полгода превысила отметку в $70 на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке в связи с убийством генерала элитного подразделения иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

Рост фьючерсов связали с неопределенностью по ответу Ирана на действия Вашингтона; аналитики предполагали, что котировки вернутся к прежним показателям в случае сдержанных действий Тегерана.

Трамп оставил без военного ответа «аккуратную пощечину» Ирана
Политика

После удара Ирана по американским военным объектам в Ираке нефть WTI увеличилась в цене до $65,46 за баррель.

В среду Тегеран выпустил больше десяти ракет по базам в Ираке, где дислоцированы военнослужащие США. Пентагон заявил, что погибших и пострадавших в результате удара не было ни среди американских военных, ни среди граждан других стран. Президент Дональд Трамп заявил, что США ответят санкциями, однако об эскалации вооруженного противостояния в своей речи не упомянул.

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