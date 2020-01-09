Нефть на биржах после речи Трампа по Ирану показала небольшой рост

Нефть на биржах после речи Трампа по Ирану показала небольшой рост

Стоимость нефти эталонных марок на биржах показала небольшой рост после падения 8 января. Это следует из данных портала Investing.com.

По состоянию на 09:00 фьючерс североморской нефти Brent стоил $65,79 за баррель после резкого падения вечером 8 января — до $60,03. Максимальный рост был зафиксирован в 23:45 8 января — цена составила $66,26.

Цена техасской WTI на 09:00 составляла $59,95, показав рост на $0,72 за баррель по сравнению с просадкой 8 января.

6 января Brent впервые за полгода превысила отметку в $70 на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке в связи с убийством генерала элитного подразделения иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.