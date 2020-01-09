Нефть на биржах после речи Трампа по Ирану показала небольшой рост

Стоимость нефти эталонных марок на биржах показала небольшой рост после падения 8 января. Это следует из данных портала Investing.com.
По состоянию на 09:00 фьючерс североморской нефти Brent стоил $65,79 за баррель после резкого падения вечером 8 января — до $60,03. Максимальный рост был зафиксирован в 23:45 8 января — цена составила $66,26.
Цена техасской WTI на 09:00 составляла $59,95, показав рост на $0,72 за баррель по сравнению с просадкой 8 января.
6 января Brent впервые за полгода превысила отметку в $70 на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке в связи с убийством генерала элитного подразделения иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.