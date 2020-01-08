Бизнес , 08 янв, 04:45
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Цена нефти WTI выросла до $65 после ударов Ирана по базам США
Стоимость февральских фьючерсов на техасскую светлую нефть выросла более чем на 4%, нефть марки Brent прибавила более 3%
Стоимость нефти марки WTI превысила $65 после сообщений об иранских ударах по американским военным базам в Ираке. По данным лондонской биржи The ICE, цена февральских фьючерсов достигла $65,46 за баррель.
По состоянию на 4:44 мск она опустилась до $64,86 за баррель.
Как сообщает CNBC, рост стоимости техасской светлой нефти составил около 4,37%. Цена нефти марки Brent повысилась на 3,75%.
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