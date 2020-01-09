Премия «Оскар» второй год подряд пройдет без ведущего

Церемония вручения премии «Оскар» в 2020 году пройдет без ведущего. Об этом сообщила Американская киноакадемия в Twitter.

Церемония премии «Оскар» в 2019 году также проходила без ведущего. Сначала им должен был стать американский актер и комик Кевин Харт. Однако представители сексуальных меньшинств выразили протест против его кандидатуры из-за заявления Харта в адрес ЛГБТ-сообщества. Например, в 2010 году Харт говорил: «Если я смогу помешать моему сыну быть геем, я сделаю это».

В итоге актер отказался от предложения выступить в роли ведущего церемонии вручения кинопремии. Кроме того, Харт извинился перед ЛГБТ сообществом за свои «бесчувственные слова из прошлого».

В этом году церемония вручения «Оскара» пройдет 9 февраля. В шорт-лист кинопремии в номинации «Международный художественный фильм» в том числе вошел российский фильм «Дылда» режиссера Кантемира Балагова. К тому же, в номинацию «Лучший анимационный короткометражный фильм» включили российский мультфильм Константина Бронзита «Он не может жить без космоса».