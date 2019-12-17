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Российский мультфильм попал в шорт-лист премии «Оскар»

Российский мультфильм Константина Бронзита «Он не может жить без космоса» включили в шорт-лист американской кинопремии «Оскар» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм», говорится в сообщении на ее сайте.

Помимо 16-минутного отечественного мультфильма в список вошли еще девять других мультипликационных работ.

Бронзит — российский аниматор, заслуженный деятель искусств России. В 2009 году он выдвигался на премию «Оскар» за мультфильм «Уборная история — любовная история», а спустя семь лет — за короткометражку «Мы не можем жить без космоса». Аниматор также участвовал в работе над такими мультфильмами, как «Алеша Попович и Тугарин змей», «Приключения Лунтика и его друзей» и «Гора самоцветов».

В шорт-лист «Оскара» в номинации «Международный художественный фильм» также вошел российский фильм — «Дылда» режиссера Кантемира Балагова. Голосование членов киноакадемии пройдет со 2 по 7 января, а награждение победителей состоится 13 января.

Теги: «Оскар», мультфильм
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