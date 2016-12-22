Кевин Харт отказался вести церемонию вручения «Оскара»

Актер и комик Кевин Харт отказался от предложения выступить в качестве ведущего церемонии вручения премии Американской киноакадемии «Оскар» в 2019 году. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

В качестве причин такого решения он назвал свои резкие высказывания в адрес ЛГБТ-сообщества, которые он сделал в прошлом.

«Я не хочу отвлекать внимание в ночь, которую должны отпраздновать многие удивительные и талантливые актеры. <...> Я извиняюсь за то, что причинил боль людям. Я развиваюсь и хочу продолжать делать это. Моя цель — объединить людей, а не отдалять их друг от друга», — отметил Харт.

Он выразил благодарность киноакадемии и надежду, что это был не последний шанс для него принять участие в церемонии награждения «Оскар».

Киноакадемия США объявила о том, что ведущим следующей церемонии вручения «Оскара» будет Кевин Харт, 5 декабря.​ После этого представители сексуальных меньшинств начали выступать против, напомнив о высказываниях Харта об ЛГБТ. Например, в 2010 году он заявил: «Если я могу помешать моему сыну быть геем, я это сделаю».