Глава «Нафтогаза» выступил против проедания денег от «Газпрома»

«Нафтогаз Украины» не потратит полученные от «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража $2,9 млрд без обсуждения с кабинетом министров Украины, заявил глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев в интервью, опубликованном на YouTube-канале компании.

Коболев добавил, что компания не планирует израсходовать деньги на погашение своих долгов. «Я считаю, из этих средств деньги тратить нужно на вещи, которые не являются проеданием», — заявил он. Более оправдано, по его словам, направить средства на проекты с дополнительной экономической ценностью, например, энергоэффективность, добычу и инфраструктурные проекты.

27 декабря стало известно, что «Газпром» выплатил «Нафтогазу Украины» $2,9 млрд в счет погашения долга, признанного решением Стокгольмского арбитража в феврале 2018 года. Тогда арбитраж обязал российскую компанию выплатить украинской стороне (с учетом ее долга перед «Газпромом») $2,56 млрд компенсации за недопоставленный объем транзитного газа. Позже «Нафтогаз» заявил об увеличении долга «Газпрома» почти до $3 млрд за счет начисления процента за просрочку платежа.

О выплате этих средств, отказе от взаимных претензий, а также об объемах и сроках транзита российского газа в Европу через Украину стороны договорились в декабре после длительных консультаций в Берлине и Минске.