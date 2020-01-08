Правительство Кувейта объяснило взломом данные о выводе войск США

Страница информационного агентства Kuna в Twitter была взломана в результате хакерской атаки, этим объясняются появившиеся там сообщения о выводе войск США из Кувейта, заявил официальный представитель правительства страны Тарек аль-Музрам. Его слова передает Kuna.

Ранее агентство в своем Twitter сообщило якобы со ссылкой на Министерство обороны Кувейта, что США предупредили эмират о выводе своих вооруженных сил из лагеря Арифджан в течение трех дней. На момент публикации это сообщение удалено.

В первых числах января США начали переброску более 4 тыс. военных на Ближний Восток. По словам представителя Пентагона, в Кувейт уже направлены 700 военнослужащих, а вскоре к ним присоединятся еще 3,4 тыс. десантников. О том, что Пентагон одобрил отправку дополнительных войск на Ближний Восток, стало известно еще 3 января. CNBC News уточнял, что военные разместятся в том числе в Кувейте и Ираке. В Минобороны США подчеркнули, что переброска войск проходит в рамках плана по усилению защиты американского посольства в Багдаде.