Кувейт опроверг предоставление базы для удара США по Ираку

Кувейт опроверг появившуюся в СМИ информацию о предоставлении базы для удара США по территории Ирака, в результате которого погиб иранский военачальник Касем Сулеймани. Об этом в Twitter сообщило командование вооруженными силами Кувейта.

«Кувейтские базы не использовались в этих операциях», — сообщили в командовании ВС. Военные Кувейта призвали не публиковать и не распространять ложную информацию.

Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января в результате авиаудара США в районе аэропорта Багдада. Эта операция была проведена по приказу президента Дональда Трампа. В Минобороны США заявили, что иранский военачальник причастен к организации атак на базы международной коалиции в Ираке.

5 января стало известно, что на фоне растущей напряженности в регионе США начали переброску более 4 тыс. военных в Кувейт. По данным Associated Press, в течение нескольких дней 3,5 тыс. десантников присоединятся к 700 военнослужащим, которых отправили в Кувейт ранее на этой неделе.