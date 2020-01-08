Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря 2019
USD ЦБ: 61,91 (-0,13) Quote, 30 дек 2019, 14:19
Курс евро на 31 декабря 2019
EUR ЦБ: 69,34 (+0,31) Quote, 30 дек 2019, 14:19
«Ростов» ответил на сообщения о проблемах с алкоголем у бывшего капитана Спорт, 16:40 Украина приостановила полеты над Ираном после крушения в Тегеране Общество, 16:05 Шарапова после вылета с турнира в Брисбене назвала его второсортным Спорт, 16:02 Роскачество назвало самые качественные российские товары Общество, 15:49 На Украине опубликовали список погибших в Иране пассажиров и экипажа Общество, 15:41 Сбежать из российской зимы: все о стильном кроссовере Haval F7X РБК Стиль и Haval, 15:39 Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток» Бизнес, 15:35 «Аэрофлот» подготовил новые маршруты полетов по Ближнему Востоку Общество, 15:19 СМИ назвали алкоголь причиной расторжения контракта с капитаном «Ростова» Спорт, 15:05 Правительство определило правила маркировки парфюмерии и шин Бизнес, 15:03 От идеи к успеху: 15 историй о провалах, ошибках и сложностях в бизнесе РБК и ВТБ, 14:53 Медведев поручил оценить безопасность туризма на Ближнем Востоке Общество, 14:50 Путин и Эрдоган начали переговоры в Стамбуле Политика, 14:43 Отец Черышева ответил на сообщения об интересе к игроку китайского клуба Спорт, 14:21
Крушение украинского самолета в Иране ,  
0 
«Аэрофлот» подготовил новые маршруты полетов по Ближнему Востоку

В компании «Аэрофлот» сообщили о разработке альтернативных маршрутов по Ближнему Востоку в соответствии с рекомендациями Росавиации, которые дали в ведомстве после крушения Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Тегеране утром 8 января. Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиакомпании.

В «Аэрофлоте» отметили, что компания находится в постоянном контакте с авиационными властями Ирана и ОАЭ и следит за развитием ситуации в регионе совместно с Министерством иностранных дел и другими ведомствами. Компания готова принять неотложные меры по обеспечению безопасности, заключили в «Аэрофлоте».

В авиакомпании «Победа» РБК сообщили, что специалисты просчитали альтернативные маршруты полетов и ждут официального указания Росавиации.

Росавиация рекомендовала перевозчикам не летать над Ираном и Ираком
Общество

Ранее 8 января Росавиация разослала авиакомпаниям сообщение, в котором порекомендовала перевозчикам не использовать для полетов воздушное пространство Ирака и Ирана. Кроме того, в ведомстве посоветовали не летать над Персидским и Оманским заливами. Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев пояснил РБК, что рекомендации не носят обязывающий характер и авиакомпании могут отказаться от их выполнения.

В аэропорту Тегерана потерпел крушение украинский лайнер
Общество

В Тегеран из России рейсы выполняет только «Аэрофлот», а в Ирак ни одна из российских компаний не летает. Однако по воздушному пространству Ирана и Ирака проходят маршруты рейсов, в том числе в ОАЭ, куда летают «Аэрофлот», «Победа», Nordwind, «Уральские авиалинии» и Azur Air. РБК направил в эти авиакомпании запросы.

Утром 8 января после взлета в аэропорту Тегерана разбился самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ). Все находившиеся на борту 176 человек погибли. По данным иранских властей, причиной катастрофы стал пожар в двигателе. В посольстве Украины исключили версию теракта и ракетной атаки.

Теги: «Аэрофлот», Иран, ОАЭ, новости РБК
Материалы по теме
Посольство Украины исключило версию теракта при крушении самолета в Иране
Общество
На борту упавшего в Тегеране самолета не было строителей АЭС «Бушер»
Общество
Крушение украинского пассажирского самолета в Иране. Главное
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter