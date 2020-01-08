«Аэрофлот» подготовил новые маршруты полетов по Ближнему Востоку

В компании «Аэрофлот» сообщили о разработке альтернативных маршрутов по Ближнему Востоку в соответствии с рекомендациями Росавиации, которые дали в ведомстве после крушения Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Тегеране утром 8 января. Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиакомпании.

В «Аэрофлоте» отметили, что компания находится в постоянном контакте с авиационными властями Ирана и ОАЭ и следит за развитием ситуации в регионе совместно с Министерством иностранных дел и другими ведомствами. Компания готова принять неотложные меры по обеспечению безопасности, заключили в «Аэрофлоте».

В авиакомпании «Победа» РБК сообщили, что специалисты просчитали альтернативные маршруты полетов и ждут официального указания Росавиации.



Ранее 8 января Росавиация разослала авиакомпаниям сообщение, в котором порекомендовала перевозчикам не использовать для полетов воздушное пространство Ирака и Ирана. Кроме того, в ведомстве посоветовали не летать над Персидским и Оманским заливами. Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев пояснил РБК, что рекомендации не носят обязывающий характер и авиакомпании могут отказаться от их выполнения.