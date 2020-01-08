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Крушение украинского самолета в Иране ,  
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Зеленский предостерег от выдвижения непроверенных версий крушения Boeing

Президент Украины Владимир Зеленский предложил воздержаться от выдвижения непроверенных версий катастрофы украинского пассажирского Boeing 737 в Иране. Об этом он написал в своем Facebook.

Зеленский сообщил, что министерство иностранных дел Украины готовит списки пассажиров Boeing. По его словам, эта информация будет обнародована в ближайшее время. «Выясняем, кто точно сел в самолет, чтобы не было разногласий», — написал глава государства.

Также Зеленский отметил, что в тегеранском аэропорту находятся украинские посол и консул, а при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в связи с крушением лайнера создан оперативный штаб.

Последствия крушения украинского Boeing в Иране. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Пассажирский Boeing 737 «Международных украинских авиалиний» разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. В управлении консульского обеспечения МИД Украины сообщили, что все находящиеся на борту люди погибли.

В Министерстве дорог и городского развития Ирана заявили, что лайнер потерпел крушение из-за пожара в двигателе. В ведомстве отметили, что если бы ЧП было вызвано ракетой, самолет взорвался бы в воздухе.

Посольство Украины исключило версию теракта. По предварительным данным, сообщили в ведомстве, авиакатастрофа произошла по технический причинам.

Теги: Владимир Зеленский, авикатастрофа
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