Зеленский предостерег от выдвижения непроверенных версий крушения Boeing

Президент Украины Владимир Зеленский предложил воздержаться от выдвижения непроверенных версий катастрофы украинского пассажирского Boeing 737 в Иране. Об этом он написал в своем Facebook.

Зеленский сообщил, что министерство иностранных дел Украины готовит списки пассажиров Boeing. По его словам, эта информация будет обнародована в ближайшее время. «Выясняем, кто точно сел в самолет, чтобы не было разногласий», — написал глава государства.

Также Зеленский отметил, что в тегеранском аэропорту находятся украинские посол и консул, а при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в связи с крушением лайнера создан оперативный штаб.

Пассажирский Boeing 737 «Международных украинских авиалиний» разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. В управлении консульского обеспечения МИД Украины сообщили, что все находящиеся на борту люди погибли.