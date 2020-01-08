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Гибель Сулеймани ,  
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В Иране похоронили генерала Сулеймани

Иранский генерал Касем Сулеймани был похоронен в своем родном городе Кермане в среду, 8 января. Это произошло через несколько часов после того, как Иран нанес удар по американским авиабазам в Ираке в качестве ответа на гибель военачальника, сообщает CNN.

Ранее похороны Сулеймани перенесли из-за давки среди желающих попрощаться с ним.

Генерал был убит в ночь на 3 января в Багдаде в результате авиаудара США, нанесенного по приказу президента страны Дональда Трампа. Иран пообещал ответные меры и признал террористами всех американских военнослужащих.

Похороны Сулеймани перенесли на фоне сообщений о погибших в давке
Общество

В ночь на 8 января Иран нанес удары по американским объектам в Ираке. Трамп сообщил, что ракеты были выпущены по двум военным базам. Ответственность за атаки взял на себя Корпус стражей исламской революции, заявив, что обстрел служит ответом на убийство Сулеймани.

По данным иранского телеканала Press TV, при ракетном обстреле погибли около 80 человек. Источник CNN в иракской службе безопасности отметил, что во время удара по базе Аль-Асад погибли иракцы. Reuters со ссылкой на неназванного официального представителя США передает, что у Вашингтона нет информации о каких-либо погибших в результате ракетных ударов.

Теги: Иран, Касем Сулеймани
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