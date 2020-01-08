В Иране похоронили генерала Сулеймани

Иранский генерал Касем Сулеймани был похоронен в своем родном городе Кермане в среду, 8 января. Это произошло через несколько часов после того, как Иран нанес удар по американским авиабазам в Ираке в качестве ответа на гибель военачальника, сообщает CNN.

Ранее похороны Сулеймани перенесли из-за давки среди желающих попрощаться с ним.

Генерал был убит в ночь на 3 января в Багдаде в результате авиаудара США, нанесенного по приказу президента страны Дональда Трампа. Иран пообещал ответные меры и признал террористами всех американских военнослужащих.

В ночь на 8 января Иран нанес удары по американским объектам в Ираке. Трамп сообщил, что ракеты были выпущены по двум военным базам. Ответственность за атаки взял на себя Корпус стражей исламской революции, заявив, что обстрел служит ответом на убийство Сулеймани.