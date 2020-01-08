Зеленский прервал поездку в Оман из-за авиакатастрофы в Тегеране

Президент Украины Владимир Зеленский прервал поездку в Оман и срочно возвращается в Киев в связи с крушением украинского самолета в Тегеране, сообщает в Facebook пресс-служба офиса главы государства.

Пассажирский Boeing 737 «Международных украинских авиалиний» потерпел крушение утром 8 января. Он вылетел из аэропорта Тегерана и рухнул сразу после взлета.

По данным Reuters все, кто находился на борту, погибли. Эту информацию подтвердили в управлении консульского обеспечения МИД Украины. Агентство Tasnim сообщило, что всего на борту было 176 человек — 167 пассажиров и девять членов экипажа.