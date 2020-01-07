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Помпео и Зеленский обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Госсекретарь США Майкл Помпео провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Морган Ортагус.

Стороны обсудили обстановку на Ближнем Востоке, и Помпео «высоко оценил» осуждение Киевом нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Госсекретарь заявил, что США продолжают «решительно поддерживать» суверенитет и территориальную целостность Украины, и отметил важность долгосрочного стратегического сотрудничества между странами.

В ходе телефонной беседы Помпео обсудил с Зеленским и перенос своего визита в Киев: 3 января он должен был встретиться там с украинским президентом и министрами и поучаствовать в церемонии возложения венков в память о погибших в Донбассе. У госсекретаря также были запланированы визиты в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и Кипр, но он отменил их из-за беспорядков у американского посольства в Ираке.

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Демонстрации у здания дипмиссии начались 31 декабря, после того как Вашингтон нанес авиаудары по позициям шиитской группировки «Катаиб Хезболлах». В результате атаки в пограничном с Сирией иракском городе Эль-Каим, по данным шиитского ополчения, погибли 25 человек, свыше 50 были ранены. Демонстранты бросали бутылки с зажигательной смесью, расписывали стены посольства и подожгли его ворота. Для разгона протестующих охрана использовала слезоточивый газ, в ходе столкновений с полицией пострадали более 20 человек.

Теги: Майк Помпео, Владимир Зеленский, Украина, Ближний Восток
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