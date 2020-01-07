Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря 2019
USD ЦБ: 61,91 (-0,13) Quote, 30 дек 2019, 14:19
Курс евро на 31 декабря 2019
EUR ЦБ: 69,34 (+0,31) Quote, 30 дек 2019, 14:19
В Москве около 50 человек вывели из общежития из-за короткого замыкания Общество, 01:05 Американские военные назвали ошибкой письмо о выводе войск из Ирака Политика, 01:03 Войска Сараджа отбили у армии Хафтара город Сирт Политика, 00:41 Путин третий год подряд встретил Рождество в Санкт-Петербурге Общество, 00:10 Верховный суд России опроверг данные о госпитализации своего председателя Общество, 06 янв, 23:59 Небензя назвал нулевыми шансы на заявление СБ ООН по гибели Сулеймани Политика, 06 янв, 23:54 Патриарх Кирилл начал рождественскую службу в храме Христа Спасителя Общество, 06 янв, 23:47 Постпред России объяснил решение заблокировать заявление Совбеза ООН Политика, 06 янв, 23:32 Прокуратура Лос-Анджелеса выдвинула против Вайнштейна два новых обвинения Общество, 06 янв, 23:27 Обвиняемый в изнасилованиях Вайнштейн пришел в суд с ходунками Общество, 06 янв, 22:39 Белый дом допустил рассекречивание данных об угрозах со стороны Сулеймани Политика, 06 янв, 22:24 Генсек ООН заявил о наивысшем уровне геополитической напряженности Политика, 06 янв, 22:17 Загитова возобновит интенсивные тренировки после шоу Навки Спорт, 06 янв, 21:52 Девять человек пострадали при столкновении автомобилей в Башкирии Общество, 06 янв, 21:49
Политика ,  
0 
Войска Сараджа отбили у армии Хафтара город Сирт

Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии вернули под контроль город Сирт на западе страны, однако бои за него продолжают идти, сообщил руководитель российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов, передает «РИА Новости».

По его словам, силы ПНС задержали десятки военнопленных и конфисковали 20 единиц боевой техники. Во время боевых действий погибли 50 сторонников Халифа Хафтара, командующего ливийской национальной армией, которая ранее взяла город, сообщил Деньгов.

Он добавил, что ситуация может измениться, так как бои за город еще продолжаются.

Армия Хафтара взяла под контроль ливийский город Сирт
Политика

В Ливии войска Хафтара с 2011 года противодействуют ПНС, которым руководит премьер Фаиз Сарадж. Правительство контролирует Триполи и получает поддержку Запада. 5 января турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил об отправке военных в Ливию в ответ на просьбу ПНС, после чего Хафтар объявил всеобщую мобилизацию для «изгнания иностранных сил». Тогда же парламент Ливии, заседающий в Бенгази, проголосовал за разрыв отношений с Турцией и наделил Хафтара полномочиями блокировать аэропорты, морские порты и пропускные пункты, подконтрольные ополчению.

Теги: Ливия, Сирт
Материалы по теме
Фельдмаршал Хафтар объявил мобилизацию для «изгнания иностранных сил»
Общество
Эрдоган объявил об отправке турецких солдат в Ливию
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter