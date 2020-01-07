Войска Сараджа отбили у армии Хафтара город Сирт

Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии вернули под контроль город Сирт на западе страны, однако бои за него продолжают идти, сообщил руководитель российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов, передает «РИА Новости».

По его словам, силы ПНС задержали десятки военнопленных и конфисковали 20 единиц боевой техники. Во время боевых действий погибли 50 сторонников Халифа Хафтара, командующего ливийской национальной армией, которая ранее взяла город, сообщил Деньгов.

Он добавил, что ситуация может измениться, так как бои за город еще продолжаются.

В Ливии войска Хафтара с 2011 года противодействуют ПНС, которым руководит премьер Фаиз Сарадж. Правительство контролирует Триполи и получает поддержку Запада. 5 января турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил об отправке военных в Ливию в ответ на просьбу ПНС, после чего Хафтар объявил всеобщую мобилизацию для «изгнания иностранных сил». Тогда же парламент Ливии, заседающий в Бенгази, проголосовал за разрыв отношений с Турцией и наделил Хафтара полномочиями блокировать аэропорты, морские порты и пропускные пункты, подконтрольные ополчению.