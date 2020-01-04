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Парламент востока Ливии проголосовал за разрыв отношений с Турцией

Заседающий в Бенгази парламент Ливии единогласно проголосовал за прекращение отношений с Турцией, передает телеканал Sky News Arabia в субботу.

Палата представителей также наделила Генштаб вооруженных сил армии генерала Халифы Хафтара полномочиями блокировать аэропорты, морские порты и пропускные пункты, находящиеся под контролем ополчения.

В Ливии в настоящее время существует два правительства: международно признанное правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем на западе страны и палата представителей на востоке, которая поддерживает главнокомандующего Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифу Хафтара.

Ранее в ходе экстренного заседания парламента представители этого законодательного органа проголосовали за отмену соглашения о военном сотрудничестве, которое было подписано правительством национального согласия Фаиза Сараджа и Анкарой в ноябре 2019 года. Также парламент выразил намерение обратиться в прокуратуру страны, чтобы привлечь Сараджа, глав МВД и МИД, а также всех, кто способствовал подписанию соглашения, к суду за государственную измену.

Ранее 4 января Хафтар объявил всеобщую мобилизацию для противодействия внешней агрессии со стороны Турции. Военачальник также обвинил президента Реджепа Тайипа Эрдогана в намерении возродить в Ливии «османское наследие».

Теги: Ливия, Турция
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