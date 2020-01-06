Глава МИД Ирана заявил о начале конца присутствия США в Западной Азии

Начался конец «пагубного» присутствия США в Западной Азии, написал в своем Twitter глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Такими словами он сопроводил фотографию, на которой запечатлена многотысячная толпа людей, пришедших на церемонию прощания с генералом Касемом Сулеймани, убитым в Багдаде 3 января в ходе авиаудара американских военных.

«Вы когда-нибудь видели такое море человечности, Дональд Трамп? Вы все еще хотите слушать клоунов, дающих вам советы о нашем регионе? И вы все еще полагаете, что можете сломить волю этой великой нации и ее народа?» — написал Зариф.

Сулеймани, возглавлявший иранское элитное подразделение «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции, был убит по приказу президента США Дональда Трампа. В Вашингтоне этот шаг объяснили тем, что генерал якобы планировал нападения на американские объекты. Тегеран в ответ пообещал «суровую месть» за гибель Сулеймани.