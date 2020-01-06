Глава МИД Ирана заявил о начале конца присутствия США в Западной Азии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря 2019
USD ЦБ: 61,91 (-0,13) Quote, 30 дек 2019, 14:19
Курс евро на 31 декабря 2019
EUR ЦБ: 69,34 (+0,31) Quote, 30 дек 2019, 14:19
Трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки в Ульяновске Общество, 17:32 Бывший футболист сборной России возглавил ереванский «Арарат» Спорт, 17:31 Три человека пострадали в центре Москвы при обрушении строительных лесов Общество, 17:22 Россия призвала партнеров по СВПД создать условия для его реализации Политика, 17:14 Telegram не станет контролировать блокчейн-платформу TON Технологии и медиа, 16:59 Олимпийская чемпионка Бестемьянова рассказала о пощечине от Тарасовой Спорт, 16:47 В Иране пообещали США «второй Вьетнам» при отказе покинуть Ближний Восток Политика, 16:47 Кто не заслуживает подарков на Новый год. Тест РБК и Билайн, 16:32 Глава МИД Ирана заявил о начале конца присутствия США в Западной Азии Политика, 16:31 Гуаидо объявил о выходе из партии «Народная воля» Политика, 16:07 Шойгу обсудил с главой Генштаба Ирана эскалацию после гибели Сулеймани Политика, 16:06 Экипаж «КамАЗ-мастер» упустил лидерство на ралли «Дакар» Спорт, 15:56 В Узбекистане завершилось расследование еще одного дела против Каримовой Общество, 15:38 Когда появились цветные телевизоры РБК Стиль и LG OLED, 15:36
Гибель Сулеймани ,  
0 
Глава МИД Ирана заявил о начале конца присутствия США в Западной Азии

Начался конец «пагубного» присутствия США в Западной Азии, написал в своем Twitter глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Такими словами он сопроводил фотографию, на которой запечатлена многотысячная толпа людей, пришедших на церемонию прощания с генералом Касемом Сулеймани, убитым в Багдаде 3 января в ходе авиаудара американских военных.

«Вы когда-нибудь видели такое море человечности, Дональд Трамп? Вы все еще хотите слушать клоунов, дающих вам советы о нашем регионе? И вы все еще полагаете, что можете сломить волю этой великой нации и ее народа?» — написал Зариф.

«Так начинаются войны»: иностранные СМИ — о гибели Сулеймани
Политика

Сулеймани, возглавлявший иранское элитное подразделение «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции, был убит по приказу президента США Дональда Трампа. В Вашингтоне этот шаг объяснили тем, что генерал якобы планировал нападения на американские объекты. Тегеран в ответ пообещал «суровую месть» за гибель Сулеймани.

Траурная церемония началась в университете Тегерана утром 6 января. Ею руководил Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Проститься с военачальником пришли президент Хасан Роухани, глава парламента страны, члены кабинета министров, а также руководство вооруженных сил.

Теги: Иран, США
Материалы по теме
Шойгу обсудил с главой Генштаба Ирана эскалацию после гибели Сулеймани
Политика
Дочь Сулеймани предрекла «черные дни» для США и Израиля
Политика
Иракский премьер сообщил о предупреждении США об атаке против Сулеймани
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter