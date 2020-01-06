Дочь Сулеймани предрекла «черные дни» для США и Израиля

Зейнаб Сулеймани заявила, что американскому президенту не следует считать, что со смертью генерала все кончено

Фото: Ebrahim Noroozi / AP

Дочь убитого американцами иранского генерала Касема Сулеймани Зейнаб на церемонии похорон отца в Тегеране заявила, что в Вашингтоне зря надеются на положительный исход после произошедшего в международном аэропорту Багдада, сообщает агентство Reuters.

«Безумный Трамп, не думай только, что со смертью моего отца все закончится», — сказала Зейнаб Сулеймани собравшимся. Она добавила, что за гибель генерала США и их союзника Израиль ждут черные дни.

Траурная церемония, руководит которой Верховный лидер Ирана Аятолла Хаменеи, началась в университете Тегерана утром 6 января, сообщает агентство IRNA. Проститься с Сулеймани пришли президент Хасан Роухани, глава парламента страны, члены кабинета министров, руководство вооруженных сил.

Сулеймани, возглавлявший иранское элитное подразделение «Аль Кудс», был убит по приказу президента США Дональда Трампа. В Вашингтоне эту операцию объяснили тем, что генерал якобы планировал нападения на американские объекты.

Иранские власти заявили, что ответят на убийство Сулеймани, однако пока не объяснили, как это будет сделано. Трамп, в свою очередь, предупредил, что в случае иранского нападения он будет готов нанести ответный непропорциональный удар. По словам президента, уведомлением для конгресса станет сообщение на эту тему в социальных сетях.