Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил о выходе из партии «Народная воля». Об этом он написал в своем Twitter.

Свое решение Гуаидо объяснил тем, что хочет стать независимым гражданином и уделять внимание каждой сфере жизни страны и потребностям народа.

Ранее 6 января Reuters сообщил, что новым спикером Национальной ассамблеи вместо Гуаидо стал Луис Парра. Но сторонники Гуаидо не признали результаты голосования. По их словам, правительство заблокировало проход к зданию парламента, из-за чего многие депутаты не смогли прийти на заседание. Также сторонники оппозиционного лидера утверждали, что голосования не было, а Парра объявил себя спикером во время возникшей в зале потасовки.

В результате члены Национальной ассамблеи провели новое голосование в редакции венесуэльской газеты El Nacional. По его итогам Гуаидо, набрав сто голосов, был переизбран на пост спикера парламента.