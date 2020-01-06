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Гуаидо объявил о выходе из партии «Народная воля»

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил о выходе из партии «Народная воля». Об этом он написал в своем Twitter.

Свое решение Гуаидо объяснил тем, что хочет стать независимым гражданином и уделять внимание каждой сфере жизни страны и потребностям народа.

Ранее 6 января Reuters сообщил, что новым спикером Национальной ассамблеи вместо Гуаидо стал Луис Парра. Но сторонники Гуаидо не признали результаты голосования. По их словам, правительство заблокировало проход к зданию парламента, из-за чего многие депутаты не смогли прийти на заседание. Также сторонники оппозиционного лидера утверждали, что голосования не было, а Парра объявил себя спикером во время возникшей в зале потасовки.

ОАГ признала переизбрание Гуаидо на пост спикера парламента Венесуэлы
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В результате члены Национальной ассамблеи провели новое голосование в редакции венесуэльской газеты El Nacional. По его итогам Гуаидо, набрав сто голосов, был переизбран на пост спикера парламента.

Год назад оппозиция объявила Хуана Гуаидо временным президентом страны, объяснив это тем, что действующий глава государства Николас Мадуро якобы сфальсифицировал результаты выборов. В качестве президента Гуаидо признали США, а также ряд европейских стран и государств Латинской Америки. Россия и Китай остались на стороне Мадуро.

Теги: Хуан Гуаидо, Венесуэла
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