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Политика ,  
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ОАГ признала переизбрание Гуаидо на пост спикера парламента Венесуэлы

Генеральный секретариат Организации американских государств (ОАГ), в которую входят 35 государств, признал переизбрание Хуана Гуаидо в качестве спикера парламента Венесуэлы. Об этом сообщается на сайте организации.

«Основываясь на соблюдении конституционных норм, Генеральный секретариат ОАГ будет и впредь признавать временного президента Хуана Гуаидо и его должным образом назначенный кабинет министров в качестве законной власти страны», — утверждается в сообщении.

В ОАГ отметили, что осуждают «мошеннические попытки» лишить Гуаидо поста временного президента Венесуэлы, а также председателя Национальной ассамблеи.

Гуаидо сняли с поста спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы
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Ранее Reuters сообщил, что новым спикером Национальной ассамблеи стал Луис Парра, однако сторонники Гуаидо не признали результаты голосования. Они утверждали, что правительство заблокировало проход к зданию ассамблеи, вследствии чего многие депутаты не смогли попасть на заседание. К тому же сторонники Гуаидо заявили, что никакого голосования не было, а Парра объявил себя спикером через громкоговоритель во время потасовки, возникшей в зале.

После произошедшего члены Национальной ассамблеи провели новое голосование в редакции венесуэльской газеты El Nacional. В результате спикером парламента был переизбран Гуаидо, за которого проголосовали сто парламентариев.

Теги: ОАГ, Хуан Гуаидо, Венесуэла
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