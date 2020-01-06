На украинско-российской границе предложили установить памятник Бандере

Лидеру запрещенной в России Украинской повстанческой армии (УПА) Степану Бандере предложили установить памятник на границе с Россией. С такой инициативой выступил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook.

«Мне важно, под каким памятником встречаться», — заявил он. По словам Марцинкива, он обсудил с мэром Конотопа возможность установки «самого восточного» на Украине памятника Бандере недалеко от границы с Россией.

1 января в центре Киева прошло факельное шествие в честь 111-летия со дня рождения Бандеры. В акции приняли участие около 1,5 тыс. человек из различных националистических организаций. В Польше и Израиле осудили чествование украинского националиста, который «пропагандировал этнические чистки».

Ранее в своем новогоднем обращении президент Украины Владимир Зеленский призвал к объединению и отказу от разделения граждан на понятия «правильный» или «неправильный» украинец. В частности, глава государства отметил, что видит будущее страны таким, где «неважно, как названа улица, если она освещена и заасфальтирована», и «нет разницы, у какого памятника ждешь девушку, в которую влюблен».