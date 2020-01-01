Зеленский призвал украинцев в 2020 году ежедневно быть единой страной

По словам Зеленского, в истории Украины есть немало эпизодов, которые объединяют украинцев, однако в новом 2020 году «надо быть единой страной ежедневно»

Владимир Зеленский (Фото: Charles Platiau / POOL / EPA)

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев в 2020 году быть единой страной ежедневно. Об этом он заявил в своем новогоднем видеообращении, которое опубликовано в Facebook Офиса президента Украины. Во время новогоднего поздравления Зеленский несколько раз переходил на русский и крымско-татарский языки.

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«В нашей истории немало эпизодов, которые нас объединяют. В новом году нам надо быть единой страной ежедневно. Это должно стать нашей национальной идеей. Научиться жить вместе в уважении ради будущего своей страны», — сказал украинский лидер (цитата по УНИАН). Зеленский отметил, что Украина в новом году должна стать «процветающей страной, в которой нет войны, и которая вернула своих людей и свои территории».

По словам Зеленского, обычно в своих новогодних обращениях президенты многих стран рассказывают о росте ВВП, падении инфляции, имплементации, диверсификации и «других малопонятных терминах». В качестве альтернативы президент попросил украинцев «ответить самим себе на важный вопрос: кто я?». «В нашем паспорте не указано правильный или неправильный украинец. Нет строки «патриот», «малоросс», «ватник» или «бандеровец». Там написано: «Гражданин Украины», у которого есть права и обязанности», — отметил он.

Зеленский также напомнил о единстве украинцев в радости от возвращения украинских моряков и режиссера Олега Сенцова, переданных Киеву в рамках двухстороннего обмена удерживаемыми лицами с Россией. «Когда вернулись наши моряки и пленные, мы плакали от счастья все: и украиноязычные, и русскоговорящие, и обычная домохозяйка, и успешный адвокат, и президент Украины», — сказал президент.