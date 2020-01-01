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Политика ,  
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Зеленский призвал украинцев в 2020 году ежедневно быть единой страной
По словам Зеленского, в истории Украины есть немало эпизодов, которые объединяют украинцев, однако в новом 2020 году «надо быть единой страной ежедневно»
Владимир Зеленский (Фото: Charles Platiau / POOL / EPA)

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев в 2020 году быть единой страной ежедневно. Об этом он заявил в своем новогоднем видеообращении, которое опубликовано в Facebook Офиса президента Украины. Во время новогоднего поздравления Зеленский несколько раз переходил на русский и крымско-татарский языки. 

Запись в facebook пользователя president.gov.ua

«В нашей истории немало эпизодов, которые нас объединяют. В новом году нам надо быть единой страной ежедневно. Это должно стать нашей национальной идеей. Научиться жить вместе в уважении ради будущего своей страны», — сказал украинский лидер (цитата по УНИАН). Зеленский отметил, что Украина в новом году должна стать «процветающей страной, в которой нет войны, и которая вернула своих людей и свои территории».      

По словам Зеленского, обычно в своих новогодних обращениях президенты многих стран рассказывают о росте ВВП, падении инфляции, имплементации, диверсификации и «других малопонятных терминах». В качестве альтернативы президент попросил украинцев «ответить самим себе на важный вопрос: кто я?». «В нашем паспорте не указано правильный или неправильный украинец. Нет строки «патриот», «малоросс», «ватник» или «бандеровец». Там написано: «Гражданин Украины», у которого есть права и обязанности», — отметил он.

Зеленский также напомнил о единстве украинцев в радости от возвращения украинских моряков и режиссера Олега Сенцова, переданных Киеву в рамках двухстороннего обмена удерживаемыми лицами с Россией. «Когда вернулись наши моряки и пленные, мы плакали от счастья все: и украиноязычные, и русскоговорящие, и обычная домохозяйка, и успешный адвокат, и президент Украины», — сказал президент.    

В конце своей речи Зеленский пожелал согражданам в 2020 году уважать друг друга, быть здоровыми, а также иметь много поводов для улыбок. «Давайте помнить, что любить Украину — означает любить всех украинцев. В каком бы уголке нашей страны они ни родились. Мира всем нам!», — заключил он. 

Ранее Офис президента Украины сообщил, что президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин провели телефонные переговоры и поздравили друг друга с Новым годом. Отмечается, что во время разговора лидеры договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и россиян, находящихся в Украине. Также Зеленский и Путин выразили надежду, что в ближайшее время начнется полное прекращение огня в Донбассе вдоль всей линии разграничения.  

В 2018 году за несколько минут до наступления Нового 2019-го года Зеленский, будучи на тот момент художественным руководителем студии «Квартал 95», в новогоднем выпуске передачи «Вечерний квартал» официально объявил о желании участвовать в выборах президента Украины. Тогда он заявил, что у каждого украинца есть три пути: жить в стране, несмотря на обстоятельства, ухать в другое государство или же, как он, попробовать изменить что-то в Украине самостоятельно. В конце января прошлого года партия «Слуга народа» выдвинула Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины. В первом туре выборов он набрал наибольшое 30,24% голосов, во втором туре, в который Зеленский вышел вместе с Петром Порошенко, он выиграл с 73,22%.   

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Украина, Владимир Зеленский
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