Белорусский НПЗ «Нафтан» начал переработку нефти из России

Белорусский НПЗ «Нафтан» начал переработку первой партии нефти из России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу концерна «Белнефтехим».

В пресс-службе рассказали, что с 4 января на НПЗ поступило 26,5 тыс. т сырья. По словам представителя концерна, НПЗ сохраняет минимальную загрузку.

В то же время в пресс-службе отметили, что поставки нефтяного сырья на второй белорусский НПЗ — в Мозыре — пока не начаты. Ранее председатель «Белнефтехима» Владимир Сизов заявил, что нефть из России по мере оформления маршрутных поручений отправится и на Мозырский НПЗ.

Россия остановила поставки нефти в Белоруссию 1 января. По информации источника «РИА Новости», это могло быть связано с требованием Минска снизить контрактную цену на топливо. Прокачка нефти из России на белорусский «Нафтан» в Витебской области возобновилась вечером 4 января.